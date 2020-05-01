Срочно! Подтверждено 83 новых случая коронавируса

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Сегодня, 1 мая, в Молдове обработали 801 пробу на обнаружение коронавируса. 83 из них оказались положительными. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все новые случаи – местные. Они зарегистрированы в: Кишиневе – 18, Дубоссарах – 10, Бельцах и Сынжерей – по 5, Кагуле, Чадыр-Лунге и Каушанах – по 3, Комрате, Дрокии, Хынчештах и Сороках – по 2, Новых Аненах, Калараше, Криулянах, Единцах, Фэлештах, Рышканах, Страшенах, Унгенах – по одному. 20 новых случаев в Приднестровье.

Общее число подтвержденных на сегодня случаев коронавируса в Молдове составляет 3980. 1272 человека вылечились, 122 скончались.