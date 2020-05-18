Срочно! Подтверждено 78 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 18 мая, в Молдове было подтверждено 78 новых случаев коронавируса. Информацию на брифинге для прессы озвучил представитель Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Общее число подтвержденных на сегодняшний день случаев коронавируса в Молдове составляет 6 138. 3 496 из них – активные. Сегодня было обработано 508 анализов на обнаружение инфекции, а общее количество сделанных тестов за всё время в нашей стране составляет 39 275.

Больше всего новых случаев в Кишиневе – 35. На втором месте Приднестровье – 14. В Бельцах – 8 случаев, в Чадыр-Лунге 7, в Яловенах 3, в Фалештах и Сороках по 2, в Кагуле, Окнице, Сынжерей, Тараклии, Каушанах, Чимишлии и Комрате по одному.

Вылечилось 2228 человек. Скончались 217.

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