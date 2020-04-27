Срочно! Подтверждено 73 новых случая коронавируса (ВИДЕО)

Срочно! Подтверждено 73 новых случая коронавируса (ВИДЕО)

Сегодня в Молдове было обработано 367 проб на обнаружение коронавируса. 73 из них оказались положительными. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Все новые случаи местные: 31 в Кишиневе, 18 в Приднестровье, 8 в Кагуле, 4 в Тараклии, 3 в Страшенах, по 2 в Каушанах и в Бельцах, по одному в Криулянах, Фалештах, Рышканах, Сынжерей, Унгенах.

Думбрэвяну также рассказала, что зарегистрирован очаг заболевания на подстанции скорой помощи на Рышкановке. Там коронавирусом заразились 14 медицинских работников.

Общее число подтвержденных до сих пор случаев COVID-19 в Молдове составляет 3481. Число активных случаев – 2455. 925 человек вылечились, 101 пациент скончался.

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