Срочно! Подтверждено 72 новых случая коронавируса

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Сегодня, 2 мая, в Молдове обработали 371 пробу на обнаружение коронавируса. 72 из них оказались положительными.

Один случай был «завезён» в страну из Российской Федерации. Остальные местные: Кишинёв – 22, Кагул и Глодяны – по 7, Бельцы – 6, Дубоссары – 5, Хынчешты и Оргеев – по 4, Единцы – 3. По одному случаю в Басарабяске, Кантемире, Комрате, Фэлештах, Флорештах, Окнице и Вулканештах. 7 новых случаев в Приднестровье.

Общее число подтверждённых случаев составляет на данный момент 4052. 1334 человека вылечились, 124 скончались.

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