Срочно! Подтверждено 70 новых случаев коронавируса. Общее число – 423

Срочно! Подтверждено 70 новых случаев коронавируса. Общее число – 423

Информация была представлена на брифинге для прессы. 

Как рассказала министр здравоохранения, сегодня были обработаны 329 тестов. 70 их них показали положительный результат.

2 из подтвержденных случаев завезены: из Великобритании и из Российской Федерации. Остальные граждане заразились внутри страны: в Кишиневе 33 случая, в Штефан-Водэ – 10, в Приднестровье – 6, в Сороках – 4, в Сынжерей, Кагуле и Хынчештах – по 3 случая, в Новых Аненах, Бельцах, Бричанах, Фалештах, Яловенах, Оргееве – по одному случаю.

Есть и случай смерти: в Приднестровье. Таким образом, общее число летальных исходов выросло до 5.

Министр отметила, что тесты на обнаружение коронавируса теперь делают и в лаборатории НАОЗ, и в частных лабораториях. Изначально последние брали анализы крови. Этот метод оказался ошибочным и показывал неверный результат. Теперь же частные лаборатории делают тесты по той же системе, что и государственная, они являются достоверными.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Молдове, учитывая сегодняшние данные, выросло до 423. Выздоровели и были выписаны из больниц 22 человека.

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