Срочно! Подтверждено 68 новых случаев коронавируса

Срочно! Подтверждено 68 новых случаев коронавируса

Сегодня в Молдове подтверждено 68 новых случаев коронавируса. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения, труда и соцзащиты. 

Общее число подтвержденных случаев составляет 4995. Число активных случаев – 2839.

Сегодня был взят 481 анализ на обнаружение коронавируса, а общее число сделанных тестов составляет 31592. Все новые случаи – местные: 21 в Кишиневе, 9 в Чадыр-Лунге, 6 в Бельцах, по 4 в Кагуле, Сынжерей, Приднестровье, Унгенах, 3 в Ниспоренах, по 2 в Каушанах и Окнице, по одному в Калараше, Криулянах, Дондюшанах, Единцах, Флорештах, Яловенах, Резине, Страшенах, Теленештах.

Число вылечившихся граждан составляет 1980. 176 человек скончались.

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