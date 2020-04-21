Срочно! Подтверждено 66 новых случаев коронавируса

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За последние 24 часа в Молдове обработали 241 анализ на обнаружение коронавируса. 66 из них оказались положительными. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Один случай был завезен в Молдову из Великобритании. Остальные – местные: 20 случаев в Приднестровье, 17 в Кишиневе, 8 в Каушанах, 6 в Фалештах, 4 в Дубоссарах, по 2 в Бельцах и Сороках, по одному во Флорештах, Сынжерей, Штефан-Водэ, Страшенах, Тараклии и Унгенах.

Всего на данный момент в нашей стране подтверждено 2614 случаев коронавируса. 505 человек вылечились от вируса, 72 скончались.

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