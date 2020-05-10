Срочно! Подтверждено 60 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове было подтверждено еще 60 случаев коронавируса. Общее число сделанных тестов, первично и повторных, составляет 546.

Новые случаи зарегистрированы в: Чадыр-Лунге и Единцах – по 9, Басарабяске – 7, Кишиневе – 5, Кагуле, Фалештах и Бельцах – по 4, Каушанах, Комрате, Сынжерей, Сороках, Тараклии – по 2, Новых Аненах, Хынчештах, Окнице, Штефан-Водэ – по одному. Еще 4 случаи подтверждены в Приднестровье.

Зарегистрированы и 4 новых летальных исхода. Речь о 77-летнем мужчине из Кишинева, 72-летней жительнице столицы, 58-летнем жителе Ниспорен и 83-летней жительнице Сынжерей. У всех были хронические заболевания.

Всего скончались 169 человек. Вылечились 1958. Общее число подтвержденных случаев составляет 4927.

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