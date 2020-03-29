Срочно! Подтверждено 32 новых случая коронавируса. Общее число – 263

Срочно! Подтверждено 32 новых случая коронавируса. Общее число – 263

Информация была представлена на брифинге для прессы премьером Ионом Кику. 

Из них 1 случай был завезен в страну из Болгарии. Остальные – местные: 9 – в Кишиневе, 4 – в Штефан-Водэ, 3 – в Сынжерей, 3 – в Сороках, 2 – в Кагуле, 2 – в Тараклии, 1 – в Ниспоренах, 1 – в Яловенах, 7 – в Приднестровье.

Общее число выросло до 263 случаев. Количество вылечившихся составляет 13. В то же время зарегистрировано 2 летальных исхода.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md