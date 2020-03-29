Срочно! Подтверждено 32 новых случая коронавируса. Общее число – 263

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Информация была представлена на брифинге для прессы премьером Ионом Кику.

Из них 1 случай был завезен в страну из Болгарии. Остальные – местные: 9 – в Кишиневе, 4 – в Штефан-Водэ, 3 – в Сынжерей, 3 – в Сороках, 2 – в Кагуле, 2 – в Тараклии, 1 – в Ниспоренах, 1 – в Яловенах, 7 – в Приднестровье.

Общее число выросло до 263 случаев. Количество вылечившихся составляет 13. В то же время зарегистрировано 2 летальных исхода.

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