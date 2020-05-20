Срочно! Подтверждено 213 новых случаев коронавируса. Вылечились вдвое больше – 445 человек

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Сегодня в Молдове было подтверждено 213 новых случаев коронавируса. Данные были озвучены в рамках брифинга для прессы.

За последние сутки были обработаны 1502 пробы – 1238 первичных и 264 повторных. Общее количество взятых анализов на обнаружение коронавируса за всё время составляет 42067.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Кишиневе: 77. 24 человека заболели коронавирусом в Приднестровье, 16 в Страшенах, 11 в Чадыр-Лунге, 10 в Кагуле, по 8 в Каушанах и Яловенах, 6 в Сынжерей, по 5 в Басарабяске, Криулянах и Сороках, по 4 в Комрате, Флорештах и Оргееве, по 3 в Бельцах, Калараше, Чимишлии, Единцах, Штефан-Водэ, по 2 в Глодянах и Резине, по одному в Новых Аненах, Дрокии, Хынчештах, Рышканах, Теленештах, Унгенах и Вулканештах.

За последние сутки вылечились 445 человек. Этот показатель включает в себя число выздоровевших жителей Приднестровья и тех, кто лечился на дому. Всего вылечилось 2953 человека. Скончались 228 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове составляет на данный момент 6553. Активных – 3372 случая.

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