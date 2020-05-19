Срочно! Подтверждено 202 новых случая коронавируса

Срочно! Подтверждено 202 новых случая коронавируса

Сегодня в Молдове подтверждено 202 новых случая коронавируса. Информацию на брифинге для прессы озвучила Виорика Думбрэвяну. 

Общее число подтвержденных случаев на данный момент составляет 6340. Активных – 3611. Сегодня было сделано 1288 тестов на обнаружение коронавируса, а суммарное количество взятых анализов составляет 40565.

Больше всего новых случаев в Кишиневе: 77. В Сороках 22, в Бельцах 17, в Приднестровье 15, в Страшенах 13, в Кагуле 7, в Штефан-Водэ и Вулканештах по 6, в Криулянах и Оргееве по 5, в Чадыр-Лунге и Сынжерей по 4, в Яловенах и Окнице по 3, в Новых Аненах, Каушанах, Комрате и Ниспоренах по 2, в Калараше, Кантемире, Единцах, Глодянах, Хынчештах, Леова и Тараклии по одному.

За последние сутки вылечились 83 человека, а общее число выздоровевших составляет 2508. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 221 человек.

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