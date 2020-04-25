Срочно! Подтверждено 194 новых случая коронавируса

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Сегодня в Молдове были обработаны 1024 пробы на обнаружение коронавируса. 194 из них оказались положительными. Все случаи местные.

Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Новые случаи зарегистрированы в: Кишиневе – 55, Дубоссарах – 38, Приднестровье – 31, Каушанах – 9, Бельцах – 7, Страшенах – 6, Фалештах – 5, Кагуле, Криулянах, Глодянах, Рышканах, Сынжерей, Теленештах – по 4, Новых Аненах, Вулканештах – по 3, Дрокии, Оргееве – по 2, Кантемире, Хынчештах, Резине, Штефан-Водэ, Унгенах – по одному. Активными на данный момент, по ее словам, остаются 2385 случаев коронавируса. 94 человека скончались, 825 человек вылечились и были выписаны из больниц.

Министр рассказала, что власти продолжают массовое тестирование в очагах. Так, из 38 случаев коронавируса, выявленных сегодня в Дубоссарах, 37 – в Центре временного размещения граждан с ограниченными физическими возможностями. В последующие дни тестирование в этом учреждении продолжится, на COVID-19 проверят порядка 300 человек. Еще один новый очаг – в Муниципальной клинической больнице №1, где были выявлены 7 случаев, но не в отделении, где размещают больных коронавирусом, а в Центре перинатологии.

В то же время на брифинге для прессы премьер-министр отметил, что с сегодняшнего дня был введен карантин еще в двух населенных пунктах страны, Чишмикиой и Етулии, где накануне было выявлено большое количество заболевших. Глава правительства поблагодарил за сотрудничество местную администрацию этих сёл и не только. Стоит отметить, что снятие некоторых ограничений с понедельника (прогулки на открытом воздухе и возобновление деятельности непродовольственных магазинов) не распространяется на карантинные населенные пункты.

Ион Кику также с удовлетворением рассказал о том, что рекомендации властей относительно проведения церковных служб в целом соблюдаются как священнослужителями, так и гражданами. В то же время он призвал население воздержаться от посещения кладбищ в предстоящие дни, напомнив, что Радоница была перенесена на 6-8 июня.

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