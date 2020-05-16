Срочно! Подтверждено 189 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 16 мая, в Молдове было зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса, 12 из которых – в Приднестровье.

Число обработанных тестов составило 1 429, из которых 1 180 первичных и 249 повторных. Общее число зарегистрированных случаев достигло 5 934. Скончались еще 3 человека – две женщины из Единец 64 и 77 лет, и 67-летний житель Кишинёва. Таким образом, количество летальных исходов составляет 207. 2 344 человек вылечились.

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