Срочно! Подтверждено 184 новых случая коронавируса

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Сегодня в Молдове было обработано 854 проб на COVID-19. 184 из них оказались положительными. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Все случаи местные, отметила она. Из них: 59 в Кишиневе, 47 в Вулканештах, 13 в Кагуле, 8 в Приднестровье, по 7 в Страшенах и в Бельцах, по 5 в Штефан-Водэ и в Фалештах, по 4 в Каушанах, Единцах, Яловенах и Оргееве, по 3 в Дрокии, Рышканах и Сороках, по 2 в Дубоссарах, Флорештах и Сынжерей, по одному случаю в Ниспоренах и Тараклии.

Глава минздрава также отметила, что в зарегистрированных очагах коронавируса проводится массовое тестирование.

– Сегодня, например, много заболевших было зарегистрировано в Вулканештах – там 47 случаев. В Каушанах 4 случая, в Кагуле – 13 случаев. Эти случаи связаны с событием, которое проходило в винодельне, в результате которого были инфицированы гости, а также те, кто контактировал с ними, – сообщила министр.

Кроме того, сегодня провели массовое тестирование сотрудников Муниципальной клинической больницы №4. В это медучреждение не госпитализируют пациентов с коронавирусом, но там было обнаружено 12 случаев COVID-19. Тестирование сотрудников больницы продолжается.

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