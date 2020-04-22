Срочно! Подтверждено 164 новых случая коронавируса (ВИДЕО)

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Сегодня в Молдове было обработано 696 проб на коронавирус. 164 из них оказались положительными. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

5 случаев были “завезены” в страну: 1 из Польши, 4 из Российской Федерации. Остальные местные. Большинство – в Кишиневе. Также были зарегистрированы: 17 случаев в Приднестровье, 16 в Штефан-Водэ, 13 в Единцах, по 7 случаев в Кагуле и Вулканештах, 6 в Каушанах, по 4 случая в Фалештах, Резине и Тараклии, по 3 в Новых Аненах, Бельцах, Чадыр-Лунге и Сороках, по 2 случая в Криулянах, Яловенах и Рышканах, по одному в Кантемире, Комрате, Хынчештах и Страшенах.

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