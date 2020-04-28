Срочно! Подтверждено 157 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове первично были обработаны 695 проб на обнаружение коронавируса, а всего – 915. 157 из них показали положительный результат. Информацию на брифинге для прессы озвучила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Из новых случаев один был “завезен” в страну из Российской Федерации. Остальные местные: 84 в Кишиневе, 10 в Приднестровье, 9 в Оргееве, 7 в Страшенах, по 5 в Кагуле, Яловенах, Дрокии, Каушанах, по 4 в Фалештах и Сынжерей, по 3 в Бельцах и Криулянах, по 2 в Новых Аненах, Калараше, Сороках, Глодянах, Штефан-Водэ, по одному случаю в Рышканах и Вулканештах.

Думбрэвяну рассказала, что есть два новых очага заболевания. Речь идет о медицинских учреждениях в Кишиневе и Бельцах, где зарегистрировано 19 и 11 случаев заражения среди медперсонала соответственно.

Общее число подтвержденных на сегодняшний день случаев коронавируса в Молдове составляет 3638. 975 человек вылечились, 103 скончались. Таким образом, число активных случаев составляет 2560.

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