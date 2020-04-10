Срочно! Подтверждено 149 новых случаев коронавируса. Всего – 1438

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Сегодня были обработаны 568 проб на коронавирус. 149 из них оказались положительными. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Из новых случаев всего один “завезен”: из Великобритании. Остальные местные: Кишинев – 57 случаев, Сорока – 23, Приднестровье – 17, Фалешты – 8, Оргеев – 7, Штефан-Водэ – 6, Глодяны – 5, Хынчешты – 2, Яловены – 4, Страшены – 3, Кагул, Калараш, Криуляны – по 2 случая, Новые Анены, Бричаны, Кантемир, Каушаны, Комрат, Флорешты, Резина, Сынжерей, Шолданешты, Унгены – по одному случаю.

Думбрэвяну также напомнила, что сегодня заработал распределительный центр на МВЦ “Moldexpo”. Сегодня туда доставили 13 пациентов. Они будут находиться в центре до тех пор, пока не станут известны результаты взятых у них проб, после чего, в случае положительного анализа, их доставят в стратегическое учреждение или отправят лечиться домой, в зависимости от состояния здоровья.

Министр также поблагодарила за выделенную Молдове гуманитарную помощь, отметив, что ее распределяют между медучреждениями, и призвала всех граждан быть ответственными и соблюдать все ранее принятые ограничения.

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