Срочно! Подтверждено 148 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове были обработаны 792 теста на обнаружение коронавируса. 148 из них оказались положительными. Об этом на брифинге для прессы заявила Виорика Думбрэвяну.

Один случай был “завезен” в страну из Российской Федерации. Остальные местные: 35 в Кишиневе, 15 в Оргееве, 13 в Каушанах, 9 в Глодянах, по 8 в Страшенах и Вулканештах, по 7 в Штефан-Водэ и Приднестровье, по 6 во Флорештах и Тараклии, 5 в Бельцах, по 4 в Единцах, Хынчештах и Сороках, по 3 в Криулянах и Теленештах, по 2 в Кагуле, Фалештах и Рышканах, по одному в Новых Аненах, Чадыр-Лунге, Дрокии и Сынжерей.

Общее число подтвержденных случаев составляет на данный момент 2926. 661 человек вылечился, 79 скончались.

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