Срочно! Подтверждено 147 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

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Сегодня в Молдове было подтверждено 147 новых случаев коронавируса. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Общее число подтвержденных на сегодняшний день случаев коронавируса в Молдове составляет 5553. 3131 из них – активные. Сегодня было обработано 1103 анализа на обнаружение инфекции, а общее количество сделанных тестов за всё время в нашей стране составляет 35061.

Больше всего новых случаев в Кишиневе – 41. На втором месте Сороки – 25. В Чадыр-Лунге 11 случаев, в Приднестровье 9, в Кагуле 8, в Бельцах 7, в Единцах 5, в Бессарабке, Каушанах, Яловенах и Сынжерей по 4, в Рышканах и Унгенах по 3, в Новых Аненах, Калараше, Комрате, Фалештах, Оргееве, Штефан-Водэ и Тараклии по 2, в Страшенах, Чимишлии, Криулянах, Флорештах и Резине по одному.

Вылечилось 2228 человек. Скончались 194.

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