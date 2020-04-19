Срочно! Подтверждено 145 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 19 апреля, было обработано 640 проб на коронавирус. 145 из них оказались положительными.

3 случая были завезены в страну, остальные местные, сообщает Минздрав.

В то же время было завершено тестирование 135 человек, которым диагноз поставили ранее по клинико-эпидемиологическим симптомам. Коронавирус был подтвержден у 84 из них, остальные 51 не больны COVID-19, но будут находиться под наблюдением врачей на дому. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составляет на данный момент 2472.

Также сегодня были зарегистрированы 5 летальных исходов. Скончались: 68-летняя и 80-летняя жительницы Кишинева, мужчины 72 и 76 лет из Глодян и 68-летний медицинский работник из Оргеева. У всех были хронические заболевания.

До сегодняшнего дня были вылечены 457 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67 жителей Молдовы.

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