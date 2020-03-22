Срочно! Подтверждено 14 новых случаев коронавируса. Общее число – 94

Срочно! Подтверждено 14 новых случаев коронавируса. Общее число – 94

В Молдове подтверждено 14 новых случаев коронавируса. Общее число составляет 94. 

Информация была представлена на брифинге для прессы. Из 14 случаев 4 завезены: из Италии, Украины и Румынии. Остальные – “местные”: 3  – в Кишиневе, 3 – в Каушанах (связанные с визитом в монастырь на Украину), 1 – в Штефан-Водэ (также связан с Украиной), по 1 в Новых Аненах, Яловенах, Хынчештах.

Если говорить в целом, то 38 из зарегистрированных на сегодняшний день случаев были “завезены”, а остальные – местного характера.

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