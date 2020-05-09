Срочно! Подтверждено 139 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове было подтверждено 139 новых случаев коронавируса. Общее число сделанных за последние 24 часа тестов составляет 1254.

Все случаи – местные: 42 в Кишиневе, 16 в Приднестровье, 8 в Кагуле, по 7 в Бельцах и Унгенах, по 6 в Чадыр-Лунге и Сороках, по 5 в Единцах, Окнице и Страшенах, 4 в Яловенах, по 3 в Новых Аненах, Каушанах, Криулянах, Дубоссарах и Резине, по 2 в Басарабяске, Фалештах, Хынчештах и Оргееве, по одному в Калараше, Леова, Рышканах, Штефан-Водэ и Теленештах.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два человека: 71-летняя жительница Приднестровья и 66-летняя жительница Оргеева. У обеих были хронические заболевания. Таким образом, число летальных исходов составляет 161.

Общее число подтвержденных случаев – 4867. Вылечились 1925 человек. Число активных случаев составляет 2781.

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