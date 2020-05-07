Срочно! Подтверждено 129 новых случаев коронавируса

0

Сегодня в Молдове было зарегистрировано 129 новых случаев коронавируса. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Министр отметила, что сегодня в Молдове был проведен 971 анализ на обнаружение коронавируса, а общее количество тестов, сделанных до настоящего времени, составляет 28187.

Больше всего новых случаев в Кишиневе – 53. 19 случаев в Приднестровье, 12 в Басарабяске, по 6 в Единцах и Унгенах, 5 в Кагуле, по 4 в Дрокии и Яловенах, 3 в Бельцах, по 2 в Каушанах, Криулянах, Глодянах, Окнице, Штефан-Водэ, Калараше и Страшенах, по одному – в Новых Аненах, Яловенах и Сороках.

Всего в Молдове было подтверждено 4605 случаев коронавируса. Число активных случаев составляет 2713. Вылечились 1747 граждан, скончались 145.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.