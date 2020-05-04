Срочно! Подтверждено 127 новых случаев коронавируса

0

Сегодня в Молдове подтверждено 127 новых случаев коронавируса. Всего за сутки были обработаны 696 проб на Covid-19.

Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Все новые случаи местные: 42 в Приднестровье, 39 в Кишиневе, 10 в Бельцах, 5 в Кагуле, 4 в Дубоссарах, по 3 в Единцах, Унгенах и Фалештах, по 2 в Калараше, Комрате, Резине и Страшенах, по одному случаю в Новых Аненах, Флорештах, Каушанах, Чадыр-Лунге, Криулянах, Дрокии, Рышканах, Сынжерей, Шолданештах и Теленештах.

Также сегодня был зарегистрирован очаг заболевания в больнице “Святая Троица”. Коронавирус выявили у 11 работников отделения неврологии.

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 4248 случаев коронавируса. Число активных случаев составляет 2693.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.