Срочно! Подтверждено 126 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове было обработано 878 проб на обнаружение коронавируса. 126 из них оказались положительными.

Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Все новые случаи местные: 49 в Кишиневе, 17 в Приднестровье, 12 в Сынжерей, 8 в Кагуле, 6 в Бельцах, 5 в Страшенах, 4 в Дубоссарах, по 3 в Чадыр-Лунге, Глодянах, Окнице и Хынчештах, по одному в Калараше, Каушанах, Комрате, Дондюшанах, Дрокии, Фалештах, Флорештах, Яловенах, Ниспоренах, Оргееве, Рышканах, Штефан-Водэ и Унгенах.

Зарегистрированы два очага инфекции: в отделении хирургии Больницы скорой помощи и в районной больнице Сынжерей – в отделениях терапии, родильном отделении и отделении хирургии. Министр здравоохранения отметила, что тактика массового тестирования в очагах будет продолжена.

Всего на сегодняшний день в Молдове было подтверждено 3897 случаев коронавируса, но учитывая вылечившихся и скончавшихся пациентов, количество активных случаев составляет 2600.

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