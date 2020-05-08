Срочно! Подтверждено 123 новых случая коронавируса

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Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты.

Виорика Думбрэвяну рассказала, что всего сегодня были обработаны 874 пробы на обнаружение коронавируса. 123 их них оказались положительными.

2 случая были “завезены”: из Великобритании и Российской Федерации. Остальные – местные: 45 в Кишиневе, 11 в Приднестровье, 7 в Басарабяске, по 5 в Бельцах, Кагуле, Сынжерей, Страшенах, Штефан-Водэ, по 4 в Калараше и Яловенах, по 3 в Каушанах, Чадыр-Лунге, Криулянах и Фалештах, по 2 в Теленештах и Единцах, по одному в Новых Аненах, Комрате, Дрокии, Глодянах, Оргееве, Резине, Рышканах, Сороках и Унгенах.

Вылечились 1826 человек. Скончались 150. Число активных случаев составляет 2752.

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