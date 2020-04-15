Срочно! Подтверждено 115 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

Срочно! Подтверждено 115 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

Из 594 обработанных сегодня проб 115 показали положительный результат. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Из них только один был завезен в страну – из Великобритании. Остальные случаи местные. 22 из них в Приднестровье, 21 в Кишиневе, 12 в Единцах, 9 в Сороках, 8 в Глодянах, по 7 в Бельцах и в Штефан-Водэ, по 5 в Дондюшанах и в Сынжерей, по 4 в Каушанах и Флорештах, по 2 в Криулянах, Фалештах и Рышканах, по одному случаю в Кантемире, Оргееве, Яловенах и Страшенах.

Виорика Думбрэвяну также отметила, что с 10 апреля диагностика коронавируса проводится двумя методами: в лаборатории и по медицинско-клиническим показателям. На основании второго были выявлены 135 человек, которые сейчас лечатся на дому, однако в ближайшее время у них также будут взяты пробы. Данные будут актуализированы в течение предстоящих двух дней.

Министр также рассказала, что в скором времени тесты будут делать и в лабораториях Бельцах и Кагула. Еще две дополнительные лаборатории откроют и в Кишиневе.

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