Срочно! Подтверждено 115 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

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Из 594 обработанных сегодня проб 115 показали положительный результат. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Из них только один был завезен в страну – из Великобритании. Остальные случаи местные. 22 из них в Приднестровье, 21 в Кишиневе, 12 в Единцах, 9 в Сороках, 8 в Глодянах, по 7 в Бельцах и в Штефан-Водэ, по 5 в Дондюшанах и в Сынжерей, по 4 в Каушанах и Флорештах, по 2 в Криулянах, Фалештах и Рышканах, по одному случаю в Кантемире, Оргееве, Яловенах и Страшенах.

Виорика Думбрэвяну также отметила, что с 10 апреля диагностика коронавируса проводится двумя методами: в лаборатории и по медицинско-клиническим показателям. На основании второго были выявлены 135 человек, которые сейчас лечатся на дому, однако в ближайшее время у них также будут взяты пробы. Данные будут актуализированы в течение предстоящих двух дней.

Министр также рассказала, что в скором времени тесты будут делать и в лабораториях Бельцах и Кагула. Еще две дополнительные лаборатории откроют и в Кишиневе.

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