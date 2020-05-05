Срочно! Подтверждено 115 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове зарегистрировано 115 новых случаев коронавируса. Общее число активных случаев составляет на данный момент 2683. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Она отметила, что во вторник было сделано 924 теста на обнаружение коронавируса, а общее число взятых до сегодняшнего дня проб составляет 26203.

Все новые случаи местные. Больше всего заболевших выявлено сегодня в Кишиневе: 69. 10 случаев в Приднестровье, 8 в Дубоссарах, по 5 в Фалештах и в Криулянах, по 4 в Кагуле и в Бельцах, 3 в Яловенах, по 2 в Сынжерей и в Дрокии, по одному в Теленештах, Калараше и Басарабяске.

Были вылечены 1544 человека, из которых 121 были выписаны из больниц вчера. В то же время 136 пациентов скончались.

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