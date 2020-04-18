Срочно! Подтверждено 114 новых случаев коронавируса

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Сегодня было обработано 726 проб на обнаружение коронавируса. 114 из них показали положительный результат. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Из новых случаев только один был завезен в страну – из Российской Федерации. Остальные местные: 40 в Единцах, 14 в Кишиневе, по 8 в Бельцах и Каушанах, по 5 в Оргееве, Сороках и Приднестровье, по 3 в Новых Аненах, Криулянах, Дондюшанах, Яловенах, Вулканештах, по 2 в Кагуле, Фалештах, Флорештах, Глодянах, по одному в Дубоссарах, Окнице, Страшенах, Штефан-Водэ и Теленештах.

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