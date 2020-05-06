Срочно! Подтверждено 113 новых случаев коронавируса

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Сегодня, 6 мая, в Молдове было подтверждено 113 новых случаев коронавируса. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения.

По ее словам, сегодня в Молдове было проведено 1013 тестов, а общее количество взятых до сегодняшнего дня проб составляет 27216. Все новые случаи – местные: 39 в Кишиневе, 14 в Приднестровье, 12 в Дубоссарах, 11 в Бельцах, 7 в Кагуле, 5 в Чадыр-Лунге, 4 в Каушанах, 3 в Басарабяске, по 2 в Калараше, Криулянах, Яловенах, Страшенах и Унгенах, по одному в Единцах, Фалештах, Хынчештах, Ниспоренах, Резине, Сынжерей, Штефан-Водэ и Тараклии.

Общее число подтвержденных на данный момент случаев составляет 4476. Вылечились 1658 человек. Скончались 143 человека, в том числе 7 сегодня.

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