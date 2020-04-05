Срочно! Подтверждено 112 новых случая коронавируса. Общее число – 864

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Об этом на брифинге для прессы заявил президент РМ Игорь Додон.

По его словам, сегодня были обработаны 349 тестов, 112 из которых показали положительный результат. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове выросло до 864.

8 новых инфицированных прибыли в нашу страну: 4 – из Великобритании, 2 – из Италии, 2 – из Российской Федерации. 104 случая – местные, 26 из них в Кишиневе.

Также сегодня была зарегистрирована еще одна смерть – врача. Об этом мы сообщали ранее. Таким образом, число летальных исходов составляет 15. В то же время число вылечившихся человек выросло до 30.

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