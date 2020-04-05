Срочно! Подтверждено 112 новых случая коронавируса. Общее число – 864

Срочно! Подтверждено 112 новых случая коронавируса. Общее число – 864

Об этом на брифинге для прессы заявил президент РМ Игорь Додон. 

По его словам, сегодня были обработаны 349 тестов, 112 из которых показали положительный результат. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове выросло до 864.

8 новых инфицированных прибыли в нашу страну: 4 – из Великобритании, 2 – из Италии, 2 – из Российской Федерации. 104 случая – местные, 26 из них в Кишиневе.

Также сегодня была зарегистрирована еще одна смерть – врача. Об этом мы сообщали ранее. Таким образом, число летальных исходов составляет 15. В то же время число вылечившихся человек выросло до 30.

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