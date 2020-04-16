Срочно! Подтверждено 105 новых случаев коронавируса

0

За последние 24 часа в Молдове было обработано 640 проб на коронавирус. 105 из них показали положительный результат. Таким образом, общее число подтвержденных лабораторно случаев составляет 2019.

Об этом на брифинге для прессы объявил Ион Кику. Премьер-министр уточнил, что все случаи местные: 21 в Кишиневе, 16 в Приднестровье, 13 в Сороках, 11 во Флорештах, 8 в Единцах, 6 в Фалештах, 4 в Бельцах, по 3 в Кагуле, Дондюшанах, Рышканах и Страшенах, по 2 в Каушанах, Яловенах, Сынжерей и Штефан-Водэ, по одному в Криулянах, Глодянах, Оргееве, Тараклии, Теленештах и Вулканештах.

– В 15 районах нет ни одного нового случая, что радует нас. К сожалению, в Сороках вирус продолжает распространяться. В минувшие дни было 0 или по одному случаю, а сегодня 13. Режим карантина будет сохранен, – сказал он.

Премьер также отметил, что сегодня были зарегистрированы 7 случаев смерти. Общая цифра летальных исходов к этому часу – 53. В то же время более 60 граждан были выписаны из медицинских учреждений, а общее количество вылечившихся пациентов достигло 235. Кику поблагодарил за это врачей.

– 12 дней подряд число новых случаев меньше, чем “антирекорд” от 4 апреля, хотя количество проб на том же уровне, что и тогда, – сказал премьер, отметив, что эта динамика позволяет говорить о том, что ситуация стабильна.

В заключение он призвал граждан строго соблюдать принятые Комиссией по ЧС решения, так как только это позволит снизить риски заражения коронавирусом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.