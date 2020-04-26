Срочно! Подтверждено 104 новых случая коронавируса

Срочно! Подтверждено 104 новых случая коронавируса

Сегодня, 26 апреля, в Молдове были обработаны 594 пробы на обнаружение коронавируса. 104 из них оказались положительными. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

Один случай был “завезен” в страну, остальные местные. Общее число подтвержденных лабораторно до сих пор случаев COVID-19  составляет на данный момент 3408.

Зарегистрированы еще две смерти. Скончались 78-летняя женщина из Оргеева и 70-летний мужчина из Комрата. У обоих были хронические заболевания. Таким образом, общее число летальных исходов составляет 96.

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