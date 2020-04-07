Срочно! Подтвержден 91 новый случай коронавируса. Общее число – 1056

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Сегодня в Молдове было обработано наибольшее за всё время тестов на коронавирус – 510. 91 из них показал положительный результат. Информацию на брифинге для прессы представила Виорика Думбрэвяну.

3 случая были завезены: из Украины, Голландии и Великобритании. Остальные местные: Кишинев – 35, Сороки/Штефан-Водэ – по 10, Глодяны/Хынчешты – по 6, Приднестровье – 4, Резина – 3, Бельцы/Кагул/Каушаны/Страшены – по 2 случая, Калараш/Единец/Фалешты/Оргеев/Тараклия/Унгены – по одному случаю.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове составляет 1056.

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