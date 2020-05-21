Срочно! Подтвержден 151 новый случай коронавируса

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Сегодня, 21 мая, в Молдове был подтвержден 151 новый случай коронавируса. Информация была представлена на брифинге для прессы.

За последние сутки было обработано 1 267 проб – 1 046 первичных и 221 повторных. Общее количество взятых анализов на обнаружение коронавируса за всё время составляет 43 334.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Кишиневе: 52. 10 человек заболели коронавирусом в Чадыр-Лунге, по 9 в Бельцах, Яловенах и Сороках, в Кагуле 8, в Вулканештах 7, в Единцах и Сынжерей по 6, в Оргееве, Комрате и Басарабяске по 5, в Фалештах и Приднестровье по 4, в Глодянах и Окнице по 2, по одному в Каушанах, Криулянах, Флорештах, Хынчештах, Рышканах и Теленештах

За последние сутки вылечились 136 человек. Всего выздоровели 3 086 граждан. Скончались 233 пациента.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове составляет на данный момент 6 704. Активных – 3 382 случая.

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