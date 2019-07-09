СРОЧНО! Парламент признал назначение Харунжена на должность генпрокурора незаконным

СРОЧНО! Парламент признал назначение Харунжена на должность генпрокурора незаконным

Депутаты молдавского парламента большинством голосов констатировали, что при назначении Эдуарда Харунжена генеральным прокурором страны в в 2016 году были допущены нарушения. В частности, Харужен был избран на пост генпрокурора, несмотря на то, что являлся членом Высшего совета прокуроров, а это запрещено, согласно закону. 

Таким образом, назначение Харужена было признано парламентом незаконным. Теперь данное решение парламента будет передано президенту страны Игорю Додону с тем, чтобы он издал указ об отставке Харунжена.

Стоит отметить, что вчера государства заявлял, что он готов это сделать.

– Восстановление и укрепление правового государства в Республике Молдова – приоритет номер один для нас, и любые попытки подорвать этот процесс будут решительно пресечены, – отметил президент. 

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