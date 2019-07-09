СРОЧНО! Парламент признал назначение Харунжена на должность генпрокурора незаконным

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Депутаты молдавского парламента большинством голосов констатировали, что при назначении Эдуарда Харунжена генеральным прокурором страны в в 2016 году были допущены нарушения. В частности, Харужен был избран на пост генпрокурора, несмотря на то, что являлся членом Высшего совета прокуроров, а это запрещено, согласно закону.

Таким образом, назначение Харужена было признано парламентом незаконным. Теперь данное решение парламента будет передано президенту страны Игорю Додону с тем, чтобы он издал указ об отставке Харунжена.

Стоит отметить, что вчера государства заявлял, что он готов это сделать.

– Восстановление и укрепление правового государства в Республике Молдова – приоритет номер один для нас, и любые попытки подорвать этот процесс будут решительно пресечены, – отметил президент.