Срочно! Парламент лишил Шора депутатского иммунитета

Срочно! Парламент лишил Шора депутатского иммунитета

Депутаты парламента единогласно, за исключением фракции “Шор”, проголосовали сегодня за снятие иммунитета с Илана Шора. Отныне он может быть задержан, арестован, у него могут быть проведены обыски и он может быть передан следствию. 

Решение было принято после того, как с требованием о снятии иммунитета с Шора к парламенту обратился врио генпрокурора Думитру Робу. По его словам, следственные органы собрали достаточно доказательств совершения Шором преступлений, подпадающих под Уголовный кодекс РМ.

За снятие с Шора иммунитета проголосовали все присутствующие на заседании депутаты за исключением депутатов фракции “Шор”, которые перед голосованием покинули зал заседаний.

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