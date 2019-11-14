Срочно! Кто войдет в новое правительство (СПИСОК)

Срочно! Кто войдет в новое правительство (СПИСОК)

Стало известно, как выглядит потенциальный состав нового кабинета министров:

Премьер-министр – Ион Кику;

Вице-премьер-министр, министр финансов – Серджиу Пушкуца; 

Вице-премьер-министр по реинтеграции – Александру Фленча;

Министр внутренних дел – Павел Войку;

Министр экономики и инфраструктуры – Анатол Усатый; 

Министр иностранных дел и европейской интеграции – Аурелиу Чокой; 

Министр обороны – Виктор Гайчук;

Министр юстиции – Фадей Нагачевский;

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Ион Пержу; 

Министр образования, культуры и исследований – Корнелиу Попович; 

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты – Виорика Думбрэвяну. 

Напомним, сегодня в повестку заседания Парламента РМ включен вопрос о выражении вотума доверия правительству Иона Кику.

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