Срочно! Кто войдет в новое правительство (СПИСОК)

Стало известно, как выглядит потенциальный состав нового кабинета министров:
Премьер-министр – Ион Кику;
Вице-премьер-министр, министр финансов – Серджиу Пушкуца;
Вице-премьер-министр по реинтеграции – Александру Фленча;
Министр внутренних дел – Павел Войку;
Министр экономики и инфраструктуры – Анатол Усатый;
Министр иностранных дел и европейской интеграции – Аурелиу Чокой;
Министр обороны – Виктор Гайчук;
Министр юстиции – Фадей Нагачевский;
Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды – Ион Пержу;
Министр образования, культуры и исследований – Корнелиу Попович;
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты – Виорика Думбрэвяну.
Напомним, сегодня в повестку заседания Парламента РМ включен вопрос о выражении вотума доверия правительству Иона Кику.