СРОЧНО! КС собирается на экстренное заседание для пересмотра своих решений

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Конституционный суд Молдовы соберется сегодня в 14.00 на экстренное заседание. Судьям КС предстоит принять решение о пересмотре собственных решений, принятых ими в период с 7 по 9 июня.

Напомним, что вчера президент призвал судей КС срочно собраться и пересмотреть собственные решения. Сегодня днем глава государства выразил уверенность, что этот вопрос вскоре решится.

– Я думаю, что до понедельника ситуация может измениться. Я не могу раскрыть все “скобки”, но мы работаем в этом направлении. Я думаю, что варианты могут быть разные, но я уверен, что попытку интерпретации и юридических коллизий – в ближайшее время мы решим эту проблему. Сегодня утром мы встретились с юристами, с бывшими руководителями КС. Есть несколько вариантов решения, надеюсь, что в ближайшее время они будут приняты, – говорил он.