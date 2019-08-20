Срочно! КС подтвердил, что выборы председателя прошли законно

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Конституционный суд Молдовы подтвердил, что выборы председателя Высокой инстанции прошли в соответствии с законом. Соответствующий вердикт был вынесен сегодня в связи с обращением судьи Домники Маноле о пересмотре принятого вчера решения об избрании Владимира Цуркана председателем КС.

Суд рассмотрел данное обращение и постановил, что оснований для пересмотра ранее принятого решения нет. Как отмечается в вердикте КС, свое требование судья Маноле мотивировала тем, что сомневается в правдивости и беспристрастности проведенного голосования из-за заявлений, распространенных в СМИ одной из судей, Любы Шова, о том, что, якобы, она получила сообщение с четким указанием, за кого ей нужно проголосовать. Чтобы пролить свет на истину, Суд обратился за разъяснениями к Шове. Последняя уточнила, что получила такое сообщение, но не прочла его перед голосованием, а лишь после этого. Таким образом, Люба Шова подтвердила, что на ее голос никто не влиял.

В то же время Шова отметила, что считает, что результат голосования является справедливым и законным. Кроме того, она добавила, что она его не опротестовывает и ни в коем случае не подвергает сомнению с точки зрения организации данной процедуры.

Учитывая вышесказанное, Суд постановил, что с точки зрения временных рамок на судью Любу Шова не могло быть оказано давление. Был учтен и тот факт, что Шова заявила, что она проголосовала за саму себя.

Более того, к протоколу заседания КС от 19 августа, который был подписан каждым членом Суда, были прикреплены результаты голосования. Согласно этому документу, судья Люба Шова набрала два голоса, а судья Владимир Цуркан – четыре. В процедуре голосования не принимали участие другие лица, кроме судей, а потому любое так называемое подделывание голосования за председателя КС, было исключено, что подтвердили все шесть судей.

Таким образом, выборы председателя КС были признаны абсолютно законными.