Срочно! КС по запросу оппозиции заблокировал российский кредит

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Конституционный суд объявил неконституционным кредитное соглашение с Российской Федерацией на сумму 200 млн евро. Вердикт инстанции был вынесен в ответ на запрос депутатов от оппозиционных партий – Сергея Сырбу (“Про-Молдова”), Сергея Литвиненко (партия “Действие и солидарность”) и Дину Плынгэу (платформа “Достоинство и правда”).

Таким образом, включенные в государственный бюджет страны 200 млн евро не поступят в Молдову. Это значит, что правительству придется пересмотреть расходы и сократить их примерно на 4 млрд леев. Ранее руководство Молдовы отмечало, что под угрозой могут оказаться многие выплаты, в том числе социальные.

Напомним также, что, согласно результатам проведенного накануне опроса общественного мнения подавляющее большинство граждан поддерживает предоставление нашей стране кредита Российской Федерацией. Это же показал проведенный “Аргументами и фактами в Молдове” опрос. Большинство респондентов заявили, что российский займ нужен нашей стране.

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