Срочно! Константин Цуцу задержан на границе

Срочно! Константин Цуцу задержан на границе

Объявленный в международный розыск бывший депутат Константин Цуцу был задержан на границе при попытке въезда в Молдову. Информацию для protv.md подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински. 

По данным некоторых СМИ, Цуцу сдался добровольно властям, однако официального подтверждения на этот счет пока не поступало.

Бывший депутат сбежал из страны в июне прошлого года. Он был объявлен в международный розыск за незаконное обогащение. Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах. Константин Цуцу также фигурирует, вместе с Владимиром Плахотнюком, в возбужденном в РФ деле за оборот наркотиков.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md