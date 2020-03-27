Срочно! Константин Цуцу задержан на границе

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Объявленный в международный розыск бывший депутат Константин Цуцу был задержан на границе при попытке въезда в Молдову. Информацию для protv.md подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По данным некоторых СМИ, Цуцу сдался добровольно властям, однако официального подтверждения на этот счет пока не поступало.

Бывший депутат сбежал из страны в июне прошлого года. Он был объявлен в международный розыск за незаконное обогащение. Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах. Константин Цуцу также фигурирует, вместе с Владимиром Плахотнюком, в возбужденном в РФ деле за оборот наркотиков.