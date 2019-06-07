Срочно! Какое решение принял Республиканский совет ПСРМ (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, сегодня Республиканский совет ПСРМ собрался на заседание, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и принять финальное решение о последующих действиях формирования. По окончании РС его озвучил президент страны, неформальный лидер социалистов Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что с самого начала Партия социалистов предложила проводить переговоры о создании правящей коалиции партиям, входящим в блок “АКУМ”. За этим предложением последовали дискуссии – как официальные, так и неофициальные, который состоялись, в том числе, сегодня.

– Мы видели, что депутаты от “АКУМ” остались, практически, на тех же позициях. Они не готовы, по меньшей мере, все части блока, голосовать за кандидата ПСРМ на должность спикера, они категорически против того, чтобы отдать нам какие-либо министерства, и нет ясности насчет того, готовы ли они вернуть полномочия президента. Очевидно, что в этих условиях мы не можем создать коалицию с “правыми”. Остается в силе ранее принятое решение РС, – сказал он.

Говоря о демократах, глава государства отметил, что социалисты не проводили переговоры с ДПМ и не предлагали им создать коалицию.

– Но для того, чтобы граждане потом не обвиняли нас в том, что мы не поговорили и с другими, а сразу, например, пошли на досрочные выборы, сегодня наши коллеги пошли и выслушали их предложения. Но мы изначально не собирались создавать с ними коалицию. Коалицию с ДПМ социалисты не рассматривали, с самого начала. Мы видели все спекуляции и дискуссии, но решение изначально было таким: или “АКУМ” (в переводе с молдавского – “сейчас”, прим. ред.), или никогда, то есть, досрочные парламентские выборы, – напомнил Додон.

В данной связи глава государства констатировал, что социалисты сделали всё от себя возможное. Игорь Додон признался, что он надеялся на то, что события последних дней приблизят страну к созданию новой власти.

– Однако мы находимся в ситуации, когда мы вынуждены констатировать, что вероятность того, что мы пойдем на досрочные парламентские выборы, – очень большая. И граждане дадут каждой партии свою оценку. Но люди должны понять, что для того, чтобы выйти из этой ситуации, нужно проголосовать за ту партию, у которой есть шансы самостоятельно получит большинство. У “правых” такого шанса нет, у демократов – тоже. Шанс есть у социалистов. Если мы все же дойдем до досрочных выборов и хотим выйти из этой ситуации, голосуйте за ту партию, которая сможет получить большинство в следующем парламенте. Согласно всем опросам, это Партия социалистов, – добавил он.

Игорь Додон также добавил, что позиция социалистов была открытой. ПСРМ была готова проголосовать за правительство “правых” и не настаивала на том, чтобы забрать себе все министерства. Однако “акумовцы” продолжали настаивать на своем. В заключение глава государства выразил мнение, что, скорее всего, без досрочных выборов все же не обойтись.

– Мы ждем решения Конституционного суда. После этого я подпишу обращение в КС, чтобы он постановил, может ли быть распущен парламент, после чего я, скорее всего, приглашу партии на консультации, чтобы узнать их мнение о периоде предвыборной кампании, после чего мы начнем саму кампанию, – сказал президент.