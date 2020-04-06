Срочно! Эта и следующая неделя объявлены выходными для бюджетников

Срочно! Эта и следующая неделя объявлены выходными для бюджетников

Бюджетники будут отдыхать с 7 по 17 апреля включительно. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям после того, как данная рекомендация поступила от Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. 

Об этом на брифинге для прессы объявил премьер-министр Ион Кику. Он отметил, что не исключено, что данный период будет продлен, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.

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