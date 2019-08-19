Срочно! Избран новый председатель Конституционного суда

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В понедельник, 19 августа, судьи Конституционного суда большинством голосов избрали председателем КС Владимира Цуркана. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно закону, председатель КС избирается в ходе тайного голосования сроком на 3 года. Заместителем председателя КС была назначена Люба Шова.

Напомним, в пятницу был утвержден новый состав КС, судьи которого принесли присягу на заседании парламента. От законодательного органа страны судьями были избраны Домника Маноле и Владимир Цуркан, от правительства – Люба Шова и Николае Рошка, а от Высшего совета магистратуры – Эдуард Абабей и Сергей Цуркан. Срок мандата судей КС составляет 6 лет.