Срочно! Ион Кику – кандидат на должность премьер-министра (ФОТО, ВИДЕО)

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Ион Кику – кандидат в премьер-министры Молдовы. Об этом несколько минут назад объявил глава государства. В рамках брифинга он зачитал соответствующий указ.

Игорь Додон констатировал, что у ПСРМ и блока “АКУМ” более нет возможности выдвинуть совместную кандидатуру на должность премьер-министра, ДПМ не хочет создавать альянс ни с одной из этих двух партий, а партия “Шор” хочет досрочных выборов.

– У меня как Президента Республики Молдова есть долг, мандат от избирателей и конституционные полномочия, чтобы предложить решение по выводу страны из тупика, куда ее загнал блок “АКУМ”. Поэтому я принял решение предложить парламенту на рассмотрение кандидатуру на пост премьер-министра Республики Молдова. Замечу, что перед брифингом подписал указ о выдвижении господина Иона Кику. Кандидатура, которую я выдвигаю на должность премьер-министра, приемлема для всех депутатов Парламента, поскольку он профессионал с большим опытом работы в сфере социальной и экономической политики, способный обеспечить достойную жизнь нашим гражданам, – отметил Додон.

По словам главы государства, Ион Кику – это профессионал, технократ, который не состоял ни в одной партии, и который, по мнению президента, сможет справиться со всеми вызовами, которые предстоят. Согласно законодательству, у Кику в распоряжении 15 дней на представление команды и программы, но Додон призывает его сделать это в еще более сжатые сроки.

– В случае, если предложенный мною премьер-министр не получит большинства голосов, наиболее вероятным исходом станут досрочные выборы, а те, кто спровоцируют этот кризис и будут держать страну и далее в таком состоянии, ответят перед гражданами за потраченные деньги, но и за хаос, который возникнет в стране, – добавил он.

Кроме того, глава государства сегодня также подписал указ об отставке правительства Майи Санду на основании вчерашнего решения парламента о вынесении вотума недоверия.