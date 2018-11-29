Срочно! Глава Академии наук Георгий Дука подал в отставку

Согласно заявлению самого главы Академии наук Георгия Дуки, уголовное дело, в котором фигурируют они с супругой, не стало определяющим при принятии решения. По его словам, к увольнению его подтолкнули другие причины.

– Во-первых, подозрения и неопределенность, связанные с этим делом, повышают давление и уровень сахара в крови, а я не хочу повторения проблем со здоровьем, которые были в мае. Во-вторых, к сожалению, в связи с новыми реформами мой опыт руководителя не требуется, есть другие ожидания и прерогативы, — заявил Дука.

Напомним, что в середине ноября главе Академии наук Георгию Дуке и его жене было выдвинуто обвинение по делу о коррупции, пишет deschide.md. Супруги Дука обвиняются в превышении полномочий, которое нанесло материальный ущерб в особо крупных размерах.

Примечательно, что за отставку Георгия Дуки выступал Игорь Додон, еще будучи депутатом парламента, и заявлял, что будет добиваться этого, называя ошибкой его нахождение во главе АНМ.