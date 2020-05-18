Срочно! Генпрокурор: Плахотнюк – один из главных бенефициаров “кражи века”. Мы потребуем от США его экстрадиции

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Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк принимал активное участие в “краже века” и был прямым бенефициаром похищенных денежных средств. Власти Молдовы потребуют его экстрадиции из США. Об этом на брифинге для прессы заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.

Стояногло отметил, что долгое время рассматривалась причастность к краже миллиарда лишь трех групп: группы Филата, группы Платона и группы Шора, а отчеты по результатам расследования, проведенного компанией “Кролл”, не публиковались.

– Это было неслучайно. Помните заявление о том, что “большинство людей, предстающих в этом отчете, – абсолютно честны”? На самом деле в отчете “Кролл” говорится еще об одной группе – Плахотнюка, о которой официально нигде не было заявлено. Но после анализа материалов дела, в том числе тех, которые намеренно игнорировались и оставались без юридической оценки, вырисовалось активное участие группы Плахотнюка в банковской краже, а доказательства были с самого начала, – сказал Стояногло.

По его словам, Генеральная прокуратура пришла к следующим выводам:

Дело Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано. Обвинение было основано на обвинениях Илана Шора. Платон был незаконно приговорен и незаконно отбывает наказание. Прокуратура пересмотрит приговор в его отношении; Один из главных бенефициаров кражи века – Владимир Плахотнюк. Генеральная прокуратура располагает безоговорочными доказательствами того, что именно он стал бенефициаром средств, полученных в форме кредита от ВЕМ через группу Шора, и впоследствии покрытых за счет ресурсов Национального банка Молдовы. Он получил более 100 млн долларов.

– Деньги были направлены на покупку акций одного из банков, зданий компании “Asito”, Дома мод, отеля “Național”. Кроме того, Плахотнюк использовал эти средства – лично или через свои компании – для приобретения самолета, оплаты личных чартерных рейсов или рейсов для своих приближенных. Исходя из этого, сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет предъявлено обвинение, которое будет дополнено тремя новыми эпизодами: создание ОПГ, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Как только документы будут переведены на английский язык, они будут отправлены властям США для его экстрадиции и привлечения к ответственности в Республике Молдова, – сказал Стояногло.

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