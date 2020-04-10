Срочно! Додон: Комиссия по ЧС примет решение о продолжении выплаты социальных пособий, несмотря на решение КС

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется сегодня на заседание, чтобы принять решение о продолжении выплаты социальных пособий, которые вчера были приостановлены решением Конституционного суда Молдовы. Об этом в рамках платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в сложившейся в стране ситуации недопустимо, чтобы люди оставались без социальных выплат.

– Сегодня я говорил с премьер-министром. Мы договорились в экстренном режиме созвать Комиссию по ЧС для продолжения некоторых положений закона, в особенности, то, что касается помощи по безработице, поддержки экономических агентов, соцпособия на детей и других социальных аспектов. Кто-то играет в игры…Странный у них подход: правительство выступает с мерами помощи населению, а оппозиция не только не помогает, но и вставляет палки в колеса. Очень странно всё это. Поэтому до разрешения ситуации правительство примет некоторые решения, чтобы можно было продолжить собирать заявления на помощь по безработице, которых уже около 1000. Мы не можем остановить это, поэтому сегодня примем решение и начнем выплату пособий, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что для него и для правительства вчерашнее решение КС стало неожиданностью, как и в целом отношение оппозиции в сложившейся ситуации.

– Я просил отбросить политику в сторону. Это очень странный и циничный подход с их стороны – попросить приостановить Закон о взятии правительством ответственности, – сказал он.

По словам президента, есть несколько выходов из сложившейся ситуации. Один из них – чтобы подавшие запросы депутаты отозвали их. Второй вариант – если на заседании в понедельник Конституционный суд все-таки оставит этот закон в силе. Третий – правительство разработает новый законопроект на следующей неделе и снова придет с ним в парламент.

– Как я и пообещал, сегодня правительство одобрит решение Комиссии по ЧС, а на следующей неделе будет новый законопроект. Почему эти депутаты вышли с такой инициативой? Помимо приостановления социальных пунктов также была приостановлена инициатива правительства о том, что из 9 евро сборов аэропорта половина должна идти в бюджет. Теперь понятнее, почему некоторые так настойчиво обратились в КС? Понятно, чьи там интересы? – подытожил он.

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