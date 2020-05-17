Срочно! 126 новых случаев коронавируса

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Сегодня в Молдове было подтверждено 126 новых случаев коронавируса, 7 из которых – в Приднестровье.

Общее число проведенных сегодня тестов составляет 933, из которых первично были сделаны 749, а 184 – повторно. Суммарное количество зарегистрированных случаев коронавируса в Молдове достигло 6060.

За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще два человека: жительницы Унген и Приднестровья. У обеих были хронические заболевания. Всего умерли 211 человек.

Вылечились 2048 пациентов.

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